Дебютировали автобусы Setra ComfortClass и TopClass следующего поколения

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере состоялась мировая премьера туристических автобусов Setra ComfortClass и TopClass новой генерации.

Машины внешне отличаются иным «лицом» с новыми LED-фарами и светодиодными задними фонарями. Появилась система полуавтоматического управления Active Drive Assist 2, которая контролируетт дистанцию, разгон-торможение и рулевое управление, удерживая машину в пределах полосы.

Впервые на туристических автобусах применена система автоматического торможения ABA 5, реагирующая на пешеходов. Она активирует замедление вплоть до полной остановки со скорости до 50 км/ч. Безопасность повышает и система автоматического дальнего света High Beam Assist.

Система Active Drive Assist 2 вместе с предикативным круиз-контролем PPC (подстраивается под топографию местности) повышают топливную экономичность. Более того, напряжение бортовой сети меняется в зависимости от разгона или торможения, что снижает расход топлива на 0,3%.

Водитель оценит бесключевой доступ Keyless Start и запуск двигателя с помощью кнопки Start, а также электрический стояночный тормоз (стандарт для трансмиссии PowerShift). Кроме того, при парковке поможет система кругового обзора в 360 град.

S / S

Что же касается пассажирского салона, то на потолке появились новые индивидуальные блоки управлением вентиляцией-отоплением и светом на потолке, а также 21-дюймовые экраны с разрешением 1980х1080. Также возможна установка панорамной крыши Top Sky Panorama.

Модель СomfortClass HD предлагается в шести исполнениях – от 10,5-метрового S511 до почти 15-метрового S519. А TopClass HDH доступен в трех вариантах – от S515 до S517, длиной от 12,5 до 14,2 м. Особняком стоит двухэтажная модель S531.

В качестве силового агрегата устанавливается либо 10,7-литровый турбодизель OM470 мощностью 394 – 456 л. с., либо 12,8-литровый OM471, развивающий 476 или 510 л. с.