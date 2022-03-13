На польской границе блокируют движение российских и белорусских фур

На польской границе местные и украинские активисты блокируют колонну российских и белорусских фур, которые направляются из стран Западной Европы на территорию агрессора. Соответствующее видео опубликовала Валерия Журбас на своей страничке в Фейсбук. На нем видно много добровольцев, которые перегородили движение далеко недружественным автопоездам. Рядом также стоят польские полицейские и соответствующий спецтранспорт.

Отметим, что о первых таких блокадах на днях сообщил известный польский журналист Филипп Хайзер, который обратился к властям и президенту страны с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. Последняя усугубляется еще и тем, что водители этих фур отказываются называть, какой именно они везут груз.

Напомним, что на днях украинские таможенники конфисковали 25 фур на белорусской регистрации и еще три на российской – теперь они будут задействованы для доставки гуманитарной помощи в прифронтовые районы Украины.