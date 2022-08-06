На украинских дорогах замечен самый прибыльный ассенизатор

Что и говорить, сегодня по отечественным дорогам колесит довольно много разных автомобилей-илососов или ассенизаторов. О некоторых из них, на базе магистральных тягачей, мы уже недавно рассказывали. А вот теперь появился прекрасный повод снова вернутся к этой теме. На днях в соцсетях опубликовали фотографию весьма оригинально оформленной машины, с изображением одного кремлевского персонажа, который как никто другой подходит для этой роли. При взгляде на торец цистерны происходит стопроцентное улучшение настроения, ведь шланг для выкачки нечистот уходит именно туда, где ему и следует быть на этом портрете.

А самое интересное рассказал водитель этого художественно оформленного ассенизатора. Оказывается, многие клиенты его компании хотят только эту машину. В результате, на ее долю приходится в полтора раза больше заказов, а значит и выручки. Вот так, сам того не подозревая, президент рф поднимает украинский бизнес.