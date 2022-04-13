На улицах Гостомеля работает интересная спецтехника

После освобождения Гостомеля от российских оккупантов в городе ведутся активные работы по наведению порядка. Нужно не только разминировать территорию, но также расчистить улицы от подбитых автомобилей, поваленных столбов, а также различного строительного мусора. В этом задействована многочисленная спецтехника ГСЧС и столичных коммунальных служб.

Как видно на фото, опубликованным ГСЧС на страничке в Фейсбук, в уборке Гостомеля принимает участие специальный аварийно-спасательная машина легкого типа САРМ-Л, изготовленная компанией «Валидус-Спецавто» на базе пикапа Ford Ranger.

Она доставила необходимый гидравлический инструмент. А чтобы загрузить автомобиль по максимуму использовали еще и прицеп.

Большую помощь оказывает дорожно-строительная техника. Так, в Гостомель прибыло несколько экскаваторов-погрузчиков СAT и JCB, компактные тракторы Foton Lovol.

Кроме того, здесь можно увидеть и китайский фронтальный погрузчик Synbon SY 956 – грузоподъемностью 5000 кг, с максимальной высотой подъема 3150 мм, ковшом на 3 м куб и оснащенный дизельным двигателем Weichai Steyr мощностью 220 л. с.

Все эти машины доставили на трейлерах, один из которых привез седельный тягач Ford Trucks 1842.

В этой нелегкой работе по наведению порядка на городских улицах также активно задействованы автокраны и самосвальная техника.