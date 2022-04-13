Укравтодор отчитался о работах на освобожденных территориях

В Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено 200 км дорог и построено 6 временных переправ

Укравтодор совместно с волонтерами и коммунальными организациями наводит порядок на дорогах Украины. По состоянию на 12 апреля, на территории освобожденных от российских оккупантов Киевской, Сумской и Черниговской областях уже удалось восстановить около 200 км улиц и дорог и построить 6 временных переправ.

В Киевской области расчищена автотрасса М-06 Киев — Чоп, 90% которой российские захватчики превратили в кладбище уничтоженной техники. Также ведутся работы по демонтажу взорванного моста и возведению временной переправы возле села Стоянка.

Вчера, 12 апреля, начаты работы по уборке автодороги М-07 Киев — Ковель и уже в первый день расчищено более 2 км. Также вчера открыто движение переправой на дороге Р-02 в селе Катюжанка и возобновлено транспортное сообщение между Ирпенем, Бучей, Ворзелем и Киевом. Меньше чем з неделю Укравтодору удалось построить временную переправу в Романовке на трассе Р-30.

Ведутся работы и по очистке улиц в самом Ирпене. Уже очищено 99 км улиц города, из них почти 30 км вчера. В ближайшее время начнут убирать улицы Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки. К работам приступят поле разминированиями этих населенных пунктов.

В Черниговской области дорожники восстановили временный мост на автодороге Р-83 в городе Сосновск и обеспечили проезд по разрушенном железобетонном мосту в двух километрах от него. Также обеспечен проезд через понтонную переправу в селе Политрудня на дороге Н-28 Чернигов — Городня — Сеньковка. В течение двух дней Укравтодор планирует завершить обустройство временной переправы на дороге Р-69 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов возле села Смолин, а к концу недели — возле села Якубовка.

Также начата уборка трассы М-01 Киев — Чернигов. Уже очищено 8 км. Следующая на очереди автотрасса Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч возле села Киселевка.

На Сумщине началась уборка трассы Н-12 Сумы — Полтава, которая является основной эвакуационной дорогой для украинцев. На 12 апреля было убрано 18 км. Также очищено 7 км дороги Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка. На очереди трассы Р-44, Р-45 и Р-61.

По данным Укравтодора, в результате военных действий в Украине разрушено 23 тысячи километров государственных, местных и коммунальных дорог и уничтожено около 300 искусственных сооружений.