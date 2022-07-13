На восстановлении мостовых переходов задействованы новейшие самосвалы BMC Tugra

Государственная специальная служба транспорта продолжает работать над восстановлением дорог и мостовых переходов, разрушенных в ходе боев. В этом соответствующим подразделениям помогает различная дорожно-строительная техника. В частности, новейшие самосвалы турецкого производства – BMC Tugra 3540 (6×4).

Это машины последнего поколения, мировой дебют которых состоялся на автосалоне IAA 2018 в Ганновере.

На украинском рынке BMC Tugra презентовали весной 2021 года на выставке HD Технополигон 2021. Здесь были представлены магистральные тягачи, миксеры и самосвалы. А осенью на выставке “КоммунТех” модель засветилась в качестве мусоровоза и машины для содержания дорог в зимнее время.

Что касается работающих сегодня на восстановлении дорожной инфраструктуры самосвалов TGR 3540, то они имеют грузоподъемность 22 т и оснащены 18-кубовыми кузовами Star Treyler, изготовленых из стали Hardox 450.

Машины укомплектованы 8,9-литровым турбодизелем Cummins Евро 6,мощностью 400 л. с., механической, 16-ступенчатой КП ZF и мостами Merytor.