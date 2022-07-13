Германия передаст ВСУ бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2

В рамках военной помощи Германия отправит в Украину три бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, построенные на шасси танка Leopard 1.

Каждая из них оснащена краном на 13 т, лебедкой с тяговым усилием до 69 т, отвалом шириной 3,25,м, а также сварочным и режущим оборудованием.

Машину боевой массой 40 т приводит в движение 10-цилиндровый многотопливный двигатель MTU мощностью 830 л.с. Максимальная скорость, оставляет 62 км/ч. Запас хода – 850 км.

Судя из списка, опубликованного на сайте Федерального правительства, Германия нам предоставит ещё три САУ Panzerhaubitzen 2000, а также 30 зенитных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T SLM, 54 единицы БТР М113, 14 тягачей с полуприцепами, 10 защищённых автомобилей, 80 пикапов и ещё много всего.