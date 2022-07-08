На выставке Automechanika 2022 покажут передовые методы ремонта кемперов

На предстоящей крупнейшей международной выставке Automechanika 2022, которая пройдет с 13 по 17 сентября во Франкфурте, будет презентован новый тематический раздел – Caravan Competence. Посетители смогут ознакоиться с новейшими методами ремонта кемперов, в том числе через демонстрационные показы.

Сегодня европейский рынок кемперов переживает настоящий бум. По данным Ассоциации индустрии караванинга (СIVD), за первые 6 месяцев 2021 года было реализовано около 100 тыс. новых кемперов, что является рекордным показателем. И спрос продолжает расти. Самым крупным рынком здесь является Германия, где насчитывается свыше 130 производителей домов на колесах. Поэтому сегодня весьма актуальным стала тема послепродажного обслуживания кемперов.

Отмечается, что выставка Automechanika 2022 будет весьма представительная, так как будет проходить в условиях трансформации отрасли. На рынок послепродажного обслуживания автомобилей повлияло много факторов – это и продолжающаяся пандемия, и война в Украине, и энергетический кризис, и проблемы с цепочкой поставок полупроводников, а также нехватка квалифицированных кадров.

По данным организаторов, планируется 2600 участников из 70 стран. Крупнейшими экспонентами будут компании из Германии, Италии и Турции. В рамках выставки пройдет множество тематических семинаров, в том числе по новым концепциям мобильности – Innovation 4Mobility.