Посмотрите на единственный шестиколесный Rolls-Royce Phantom

Предположительно, необычный автомобиль построен для следующей серии «Форсажа»

В сети появились фото шестиколесного Rolls-Royce Phantom. Необычный автомобиль заметили в аэропорту Схипхол в Нидерландах, где он ожидал погрузку на самолет. Куда направлялся внедорожный Фантом остается загадкой. Судя по литере «L» на номерном знаке автомобиль «прописан» в Люксембурге.

Как предположили в сети, шестиколесный Rolls-Royce Phantom появится в следующей части «Форсажа». В пользу этой версии говорит дикий образ автомобиля, благодаря которому он идеально бы вписался в кинофраншизу.

У «внедорожника» огромные, предположительно 22-дюймовые колесные диски с широкими низкопрофильными шинами. Задние пары колес скрывают нарочито угловатые колесные арки. На крыше — брутальный багажник с желтой светодиодной полосой в передней части. Передняя оптика тоже желтая, что запрещено в Европе. Это в очередной раз подтверждает, что автомобиль не будет передвигаться по дорогам общего пользования. Учитывая дополнительную ось, в целом весьма дикое и необычное сочетание.