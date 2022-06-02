Новые топливозаправщики Tatra буду обслуживать самолеты НАТО

Армейские полноприводные грузовики Tatra T815, уже известные в Украине в качестве носителей противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», могут выполнять самые различные функции. Например, работать в составе мощных авиационных топливозаправщиков.

Недавно военный аэропорт в чешском местечке Кбела пополнился двумя новенькими АТЗ – седельными тягачами Tatra T815 (6х6) с полуприцепами-цистернами.

Каждая «бочка» вмещает по 36000 л топлива. На тягаче установлена мощное насосное оборудование известного немецкого производителя Alfons Haar, способное заправлять сразу два транспортных самолета – со скоростью подачи топлива до 750 л/мин.

Данный авиационный топливозаправщик отвечает стандартам IATA и STANAG и может использоваться для различных типов самолетов и вертолетов НАТО, находящихся как на военных, так и на гражданских аэродромах по всей Европе. Автопоезд может свободно эксплуатироваться по дорогам общего пользования со скоростью до 80 км/ч.