Новая украинско-итальянская автовышка ушла в Белую Церковь

Военное время требует от коммунальных служб особенно слаженной работы, которая невозможна без современной спецтехники. На днях известный кременчугский производитель «Альфатекс» собрал для заказчика из Белой Церкви новую автовышку. Это итальянская модель Socage DA324, имеющая рабочую высоту подъема 24 м и горизонтальный вылет 11 м. Люлька имеет грузоподъемность 250 кг и может поворачиваться на 90 град. влево или вправо.

Автогидроподъемник установлен на шасси Dayun CGC1100, рассчитанное на полную массу 10 000 кг и оснащенное 150-сильным двигателем Weiсhai. Отметим, что Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» предлагает модели автовышек с рабочей высотой подъема от 10 до 75 м, установленные на самых разнообразных шасси – от легких IVECO Daily и Renault Master, средних IVECO EuroCargo и Renault D-cерии до грузовиков тяжелого класса – IVECO Trakker, MAN TGS, Renault K-серии, Mercedes-Benz Actros и др.