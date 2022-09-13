Новейший самосвал SHACMAN X3000 доставлен заказчику

Украинский рынок новых грузовиков тяжелого класса даже в такое непростое время продолжает развиваться. Березовская громада, что в Житомирской области закупила новенький самосвал SHACMAN X3000. Машину поставил кременчугский Завод коммунальной техники «Альфатекс». Модель колесной формулы 6х4 имеет грузоподъемность 25 т и оснащена U-образной платформой на 19,3 м куб. Применяется 12-литровый турбобизель Weichai мощностью 375 л. с., работающий с 9-ступенчатой КП Shaanxi Fast Gear.

Машина отличается удобной кабиной с привлекательным дизайном как снаружи, так и внутри.

Автомобили серии SHACMAN X3000 оснащены функциями интеллектуального управления, которые позволяет осуществлять интернет-мониторинг за работой автопарка, что в свою очередь оптимизирует расходы. Представленная модель отвечает европейскому стандарту по пассивной безопасности – ECER29 (испытание ударной нагрузкой).