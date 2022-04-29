Объявлен самый инновационный автобус 2022 года

На проходившей в Берлине с 27 по 28 апреля международной автобусной выставке BUS2BUS 2022 был объявлен победитель престижного конкурса Innovation Award 2022. Самым инновационным, по мнению читателей авторитетного профильного журнала busplaner, стал туристический автобус Mercedes-Benz Tourrider.

Mercedes-Benz Tourrider разработан специально для североамериканского рынка. Он является первым автобусом в мире, получившим активную систему тормозов, которая в случае угрозы столкновения или наезда на пешеходов автоматически срабатывает вплоть до полной остановки – Active Brake Assist (ABA5). Кроме того, на машине установлена система камер кругового обзора в 360 град., которая облегчает маневрирование. Также автобус поражает своей стеклянной крышей Top Sky Panorama и контурной подсветкой салона.

Tourrider имеет длину 13,72 м (с передним бампером – 13,92 м) и трехосную конфигурацию шасси. Машина предлагается в двух версиях: Business и Premium – с габаритной высотой 3,69 и 3,75 м соответственно. Из типичных для автобусов Северной Америки атрибутов отметим единственную пассажирскую дверь, ровный пол в салоне, туалет в корме на уровне пола, раздельной лобовое стекло и выступающий защитный бампер.

В движение Tourrider приводит рядный 6-цилиндровым турбодизель OM 471 рабочим объемом 12,8 л и мощностью 456 л. с. (2300 Нм), работающий в паре с автоматической коробкой передач Allison.