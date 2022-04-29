Через реку Ирпень на Киевщине открыли временную переправу

В Киевской области продолжается восстановление уничтоженной российскими оккупантами инфраструктуры. Сегодня, 29 апреля, открыли временную переправу через реку Ирпень. Она соединит столицу с Гостомелем.

Переправа появилась на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин. Ее длинна составляет 19 метров, а ширина – 8 м. Также восстановлены подъездные пути с обоих сторон, протяженностью 125 и 150 м.

По словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, над строительством моста работали военные, а вот работы по восстановлению подъездов к нему выполняли дорожники.

«Открыли движение по временной переправе через реку Ирпень на Варшавской трассе.

Шаг за шагом восстанавливаем транспортное сообщение на освобожденных от россиян территориях Киевщины. Доехать в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки с сегодняшнего дня станет проще», – заявили в Укравтодоре.