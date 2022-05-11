Объявлен самый эффективный грузовик - победитель конкурса Green Truck 2022

В этом году двумя немецкими изданиями Trucker и VerkehrsRundschau был проведен традиционный конкурс на эффективность среди магистральных тягачей ведущих производителей – Green Truck 2022. Только представьте, что победителем его уже шестой год подряд стала Scania, представившая машину с революционной силовой установкой Super.

На этот раз участники допускались с седельными тягачами в 500 л. с., в составе 40-тонных автопоездов. Длина маршрута не изменилась – 340 км, а вот место проведения сравнительного тест-драйва каждый раз выбирают новое. Эффективность того или иного грузовика жюри определяло исходя из показателей расхода топлива и средней скорости.

Отметим, что в феврале этого года Scania Super c двигателем в 460 л. с. победила в другом сравнительном тест-драйве – 1000 Punkte, организованном известным профильный журналом Lastauto Omnibus. Тогда машина обошла конкурентов по топливной экономичности на 4%, показав средний расход топлива 27,1 л.

Напомним, что осенью 2021 года Scania презентовала новую силовую линию Super. Это 6-цилиндровый 13-литровый агрегат Евро 6, имеющий рекордный в отрасли КПД – 50%. Он доступен в четырёх вариантах мощности – 420, 460, 500 и 560 л. с. Вместе с новой автоматизированной коробкой передач Scania Opticruise и новым задним ведущим мостом это позволяет снизить расход топлива на 8%. В Украине тягачи Scania Super будут доступны к заказу уже в четвёртом квартале.