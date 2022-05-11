ЕС передаст Украине дополнительные партии самоходных 155-мм гаубиц

Нидерланды, Италия и Бельгия согласились поставить ВСУ партию гусеничных 155-мм гаубиц. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Украина запросила их, так как переданные ранее прицепные 155-мм гаубицы М777 не обеспечивают той мобильности и баллистической защиты, как самоходные.

Отметим, что из США прибыло 90 таких орудий, также их обещали ещё поставить Канада и Австралия. 220 наших военных уже прошли обучение по работе с ними, а ещё 150 в процессе.

Что же касается новых партий САУ, то, скорее всего, речь идёт о М109. Таких на хранении в Италии находится порядка 300 шт, а в Нидерландах – около 120. Не исключено, что передадут и немецкие САУ Panzerhaubitze 2000, о планах поставок которых из бундесвера мы недавно писали.

М109 – это 155-мм гаубица, которая принята на вооружение в 1963 году. С тех пор она неоднократно обновлялась. Её боевая масса составляет 23,8 т, а на самой поздней версии А7 – 36 т. Броня – алюминиевая, толщиной 32 мм

Экипаж – 6 чел,. а на А7 – только 4.

Эффективная дальность стрельбы: обычными снарядами – до 18 км, а реактивными – до 30. Боекомплект – 28 выстрелов.

Версия А7, появившаяся в 2012 году, отличается цифровой системой управления огнем, полуавтоматической системой заряжания, электроприводами, заменившими гидравлику в управление орудием. Кроме того, вместо дизеля Detroit Diesel 8V71T в 405 л. с. здесь стоит более мощный, 675-сильный агрегат Cummins V903.