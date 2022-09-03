От завода Daimler Truck в Верте стартовал пробег ретроавтомобилей

От крупнейшего завода Daimler Truck Mercedes-Benz в немецком городе Верт, что недалеко от Карлсруэ, 2 сентября стартовал пробег коммерческих ретроавтомобилей. Это уже 19-й по счету подобное мероприятие по дорогам Германии. А все началось с празднования 100-летней годовщины изготовления первого грузовика, которое с помпой отмечали на заводе в Верте в 1996 году.

И вот четверть века спустя отсюда стартовали 73 машины. Среди них, конечно, и несколько отлично отреставрированных автомобилей из фирменной коллекции Daimler Truck. А мы расскажем про три из них, которые отправятся по более длинному маршруту – с остановками в Лионе, Париже и бельгийском Бюлингене. На данный маршрут уйдет около 10 дней.

Начнем с грузовика Mercedes-Benz LP 333, по прозвищу Centipede («Многоножка»), который имеет необычное расположение осей – две спереди, управляемые, и одну сзади. Дело в том, что в конце 50-х в Германии ввели ограничение на грузовые автопоезда, уменьшив полную массу с 40 до 24 т, а общую длину – с 20 до 14 м. А вот трехосным автомобилям «соло» разрешалось иметь полную массу до 16 т. Через несколько лет ограничение сняли, а оригинальная модель осталась.

Вторая машина – тоже грузовая, известная под названиями Toast Slice «Кусок тоста». Это представитель машин с т. н. кубической кабиной, которая отличалась многочисленными откидными створками для сервисного обслуживания. Представленная модель Mercedes-Benz 1620 рассчитана на полную массу 20 т и оснащена двигателем мощностью 202 л. с. За свою жизнь она проехала свыше 2,5 млн км.

И наконец третий герой нашего рассказа – междугородный автобус Setra S6, по прозвищу Avan-Gardist («Авангардист»), выпущенный в 1955 году. Эта самая маленькая модель за всю историю фирмы – длиной всего 6,7 м. Она отличалась не только приметным дизайном – с застекленными скатами крыши, но и конструкцией. Кузов у автобуса – цельнометаллический несущий, что было инновацией на то время. Подвеска колес – независимая, причем с резиновыми торсионами на обоих мостах. Дизельный двигатель Henschel установлен в корме.