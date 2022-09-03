Dacia Jogger проверили на ускорение – результат показали на видео

Компактвэн Dacia Jogger является самой бюджетной семиместной моделью на европейском рынке. С первых дней выхода на рынок автомобиль пользуется спросом среди поклонников марки. Эксперты канала Carwow решили проверить, насколько хороша у него динамика.

Оценке подвергли Jogger с 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 109 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Такая версия модели весит 1280 кг. Чтобы быть максимально объективными, эксперимент проводили с разным числом пассажиров и груза в салоне.

Только с водителем компактвэну удалось набрать первую «сотню»‎ за 11,34 секунды, а четверть мили проехать за 18,51 секунды. Цифры не впечатляющие, но для тех кому неважна динамика вполне сносны. При увеличении веса машины они выглядят вовсе неприглядно. Так, с тремя пассажирами (масса авто 1515 кг) Jogger разогнался от 0 до 100 км/ч за 13,12 секунды, а четверть мили дались ему только за 19,59 с.

Самым сложным испытанием стало последнее, когда в салоне находилось семь человек, а в багажнике 200 кг груза. Вес машины при этом составлял почти 2000 кг. Для разгона до «сотни» компактвэн потратил 16,43 с., что почти на 5 секунд больше, чем пустой. На преодоление четверти мили ушло 21,24 секунды. Что касается теста на резкое торможение, то как пустой, так и загруженный Dacia Jogger остановились через 36 метров.