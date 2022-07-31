Событие Первый в мире 4-дверный седан с кузовом из стеклопластика – до сих пор в строю

Многие из нас бывали в Турции и видели там малоизвестные, довольно старые легковые автомобили. Один из них – Anadol A2, который является первым в мире 4-дверным седаном с кузовом из стеклопластика. Компания Anadol является первым турецкий производителем массовых автомобилей, образованная еще в 1966 году.

Что же касается модели A2, то она выпускалась на предприятии Otosan Otomotive Sanayii с 1970 по 1981 г. Машина комплектовалась 1,3-литровым бензиновым двигателем Ford Kent и 4-ступенчатой КП и стала самой продаваемой за всю истории марки. Всего изготовили 35 668 ед. Нужно отметить, что A2 cтал первой моделью Anadol, которая при разработке подвергалсь интенсивным краш-тестам.

Интересно, что на ее базе производился и пикап – Anadolu P2 500/600, оснащенный отдельным бортовым кузовом и двухместной кабиной, также из стеклопластика. Эти машины, как и седаны комплектовались 1,3-лировым бензиновым двигателем.

В 1980-е гг. появился и варианта 600D – c 1,6-литровым дизелем. Коммерческая модель выпускалась 20 лет – до 1991 года изготовили 35 668 ед. Сегодня и седаны, и пикапы Anadolu еще изредка попадаются на местных дорогах.