Юношеская сборная ФК «Динамо Киев» ездит на редком автобусе

Многие знают, что именитые футбольные клубы имеют люксовые автобусы. И ФК «Динамо Киев» тому не исключение. И если основная сборная в прошлом году пересела на роскошный лайнер Setra S516 HDH, то юношеская продолжает ездить на довольно редком в Украине автобусе от египетского производителя MCV (Manufacturing Commercial Vehicles).

Речь идет от туристической модели MCV 260L, рассчитанной на 25 пассажиров. Автобус имеет самые емкие для данного класса багажные отсеки – 4,5 м куб. Машина длиной 8,29 м построена на шасси Mercedes-Benz Lo915, которое во многом унифицировано с грузовым для модели Atego. Полная масса составляет 8500 кг. Здесь установлен 4-цилиндровый турбодизель OM 904LA мощностью 148 л. с.

Два таких новых автобуса были переданы генеральным спонсором ФК «Динамо» для Детско-юношеской футбольной школы им. Валерия Лобановского еще в августе 2013 года. И эти машины еще в строю. Кстати, в начале 2011 года у нас на тесте побывал один из автобусов данной модели – MCV 260L.