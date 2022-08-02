Подписан контракт на поставку 2000-го электробуса Solaris

За последние несколько лет произошла глубокая революция в области электромобильности. Если 2012 году на улицы европейских городов выехало всего 15 электробусов, то в 2021 году каждый четвертый вновь зарегистрированный автобус в Западной Европе был электрическим. Заказчикам доставлено более 1300 экологически чистых машин Solaris. В этом и последующих годах будет изготовлено еще 700 единиц.

Solaris ежегодно производит более 1500 автобусов, причем почти половина из них оснащена полностью или частично электрическим приводом. Электрические Urbino работают в таких городах, как Берлин, Больцано , Брюссель, Варшава, Венеция, Клуж-Напока, Краков , Ландсхут, Мадрид, Милан, Осло, Париж.

В 2011 году компания Solaris начала свой путь с батарейным питанием, когда был выпущен первый 8,9-метровый электрический автобус Urbino. Электробус Urbino 12 выпускается с 2012 года. Через год был представлен сочлененный электробус Urbino 18. В 2019 году была разработана платформа для двухшарнирного электрического автобуса Urbino 24, а в 2020-м запущен Urbino 15 LE как первый междугородный электробус в линейке Solaris. В 2021 году, через 10 лет после запуска своего предшественника, публике был представленновейший компактный электрический автобус – Urbino 9 LE.