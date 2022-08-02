CША поставят в Украину новую партию боеприпасов для гаубиц и РСЗО

Пентагон готовит для Украины очередной, уже 17-й по счету пакет военной помощи – на общую сумму 550 млн долларов. Известно, что в него, прежде всего, войдут боеприпасы калибра 155 мм, а также высокоточные ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.

Официально сообщается о количестве подготовленных к отправке снарядов – 75 тыс. Если учесть, что средняя стоимость последних составляет около 2 тыс. долларов за штуку, то выходит порядка 150 млн. долларов, передает Defense Express. Таким образом, остается 400 млн долларов на ракеты GMLRS, каждая из которых оценивается от 100 до 150 тыс. долларов.

Получается, что нам скоро могут передать от 2,6 до 3,8 тыс. таких ракет, что хватит на несколько сот пакетов по шесть единиц в каждом. Заметим, что на сегодняшний день на вооружении ВСУ уже имеется 22 РСЗО типа HIMARS, M270 и Mars II. И если HIMARS на колесном шасси укомплектован одним пакетом ракет, то его гусеничные «собратья» – уже двумя. Следует сказать, что каждая ракета типа GMLRS имеет индивидуальную систему наведения с точность до 1 метра!