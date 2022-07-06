Польские дальнобойщики поддержали Украину патриотической аэрографией на тягаче DAF

Польша как никакая другая страна помагает Украине выстоять в этой тяжелой войне с российскими оккупантами. Она приютила у себя ни один миллион наших граждан, передаёт нам различную гуманитарную помощь и вооружение.

В автопарке местной транспортной компании Nikatrans решили выразить солидарность с братским народом эффектной аэрографией на кабине одного из магистральных тягачей – DAF XF Super Space Cab. Получилось здорово!

С одного борта изображены украинские воины, мужественно защищающие каждый клаптик родной земли. С другой стороны мы видим квітучу Україну в образі дівчини, как символ нашей победы.

А на торце кабины изображена мега популярная марка Укрпочты про русский корабль, который пошёл на… Слава Украине! Героям слава!

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