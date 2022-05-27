Украинский стартап готов масштабировать производство армейских багги

Компания Coolon Motors из Кривого Рога сегодня активно помогает армии. В начале апреля она построила первое двухместное багги CTRLz для наших военных и готова масштабировать его производство. Серия, пускай и маленькая, позволит оптимизировать затраты на компоненты и материалы, а также организовать работу механиков, сварщиков и слесарей, сообщается на официальной страничке предприятия в Фейсбук.

Сегодня такие легкие и маневренные машины очень нужны для ВСУ. Кроме багги специалисты компании задействованы и в ряде других проектах по военной тематике – это изготовление миноискателей, а также «одноразовых» дронов.

Coolon Motors также продолжает поиск инвесторов для своего основного проекта – легких развозных электрогрузовиков собственного производства. За последнее время спрос на подобные, экологически чистые машины вырос в несколько раз, а потому такой транспорт будет очень востребован не только в Украине, но и за рубежом.