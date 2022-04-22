Построен автобус с проходимостью трактора

Посмотрев на это чудо техники, можно смело сказать, что это – самый внедорожный автобус из всех известных. Оказывается, владелец трактора John Deere решил кардинально изменить предназначение своей сельхозмашины. В итоге вместо задней навески на тракторе появился весьма симпатичная кузовная надстройка для перевозки пассажиров, сообщает Lviv-Bus-Klub в Фейсбук.

Для посадки-высадки последних сзади сделана о откидная лесенка с поручнем. Как видно из фото, сиденья в виде лавок расположены вдоль стенок. На бортах также сделаны багажные отсеки.

Что же касается дизайна, то представленный трактор-автобус очень похож на английские военные автомобили времен Второй мировой. И это не случайно, ведь автор этой оригинальной машины сам из Великобритании, о чем красноречиво говорят характерные номерные знаки.