Появились интересные факты об автобусе ЛАЗ с передним двигателем

Автобусы марки ЛАЗ у большинства ассоциируются с моделями среднего и большого классов, однако было время, когда завод выпускал и машины малого класса. Речь идёт о городской модели А073. Она имела длиноу всего 6,84 м и салон на 40 пассажиров (мест для сидения – 24). Машина производилась всего с 1998 по 1999 годы и свет увидело только 17 экземпляров.

Самое интересное, что “малыш” мог получить совсем иную компоновку – заднмоторную, с низкопольным салоном. Однако эту конструкторскую идею не поддержали и отдали предпочтение классической для данного класса – с передним расположением двигателя и ступенчатым входом. Победили как всегда деньги – второй вариант оказался более дешевым, сообщает на своей страничке в Фейсбук Aleksandr Kovalchuk.

В итоге в мелкосерийное производство пошёл автобус на агрегатах ЗИЛ-5301 “Бычок” с двигателем ММЗ Д245. Правда, существовала модификация с польским дизелем Andoria и задним мостом Raba.

Раритетный ЛАЗ А073 дожил до наших дней и демонстрирвался на фестивале Old Car Land 2016, в рамках экспозиции, посвящённой 60-летию выпуска первого автобуса марки ЛАЗ – модели 695.