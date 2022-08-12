«Пожмашина» показала восстановленную автоцистерну

Известный украинский производитель пожарных автомобилей – предприятие «Пожмашина» из пгт. Ладан Черниговской области сегодня занимается также восстановлением поврежденной в ходе боевых действий спецтехники. И свежий тому пример – вот эта автоцистерна на шасси МАЗ (4х4), которая попала под обстрел рашистов еще весной этого года.

Недавно специалисты завода провели кропотливую работу по ее ремонту. В частности, был восстановлен первый отсек слева, смонтированы новая передняя и средняя подножки, установлены новые стойки и трубы. Кузов полностью перекрасили, восстановили и шторные двери.

Кроме того, была проведена ревизия пожарного насоса, заменены рабочее колесо и вал, а также перебраны задвижки. Плюс к этому выполнен ремонт вакуумного насоса НВЕ-24В и вакуумкрана. После всего этого пожарная автотоцистерна подверглась проверочным испытаниям.

Отметим, что 8 августа 2022 года коллектив предприятия «Пожмашина» был отмечен Почетной грамотой от председателя ГСЧС Сергея Крука за плодотворное сотрудничество и всестороннюю поддержку подразделений службы по чрезвычайным ситуациям.