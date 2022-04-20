Представлен уникальный обзор европейского рынка электрических автобусов

Международная ассоциация общественного транспорта (UITP) опубликовала отчет ASSURED Clean Bus Report – обновленный обзор европейского рынка электрических автобусов. В нем сравниваются показатели экологически чистых транспортных средств за пятилетний период (2017 – 2021 гг . ) и подчеркивается значительный прогресс, достигнутый этим сектором с точки зрения электрификации общественного транспорта.

Отчет создан в рамках европейской программы Assured, координируемой VUB (Свободный университет Брюсселя). Она была запущена в 2017 году консорциумом из 38 партнеров по изучению ключевых инноваций, которые позволяют оптимизировать работу автопарка. В частности, особое внимание уделено тестированию интеллектуальных зарядных устройств и систем накопления энергии.

Одним из ключевых результатов проекта является «Справочник по совместимости 1.0», документ, который позволяет операторам, органам власти и производителям проводить испытания на совместимость и соответствие требованиям. Первый документ был запущен в 2019 году, а обновление L’assured Interoperability Reference 1.1 было выпущено в этом месяце по результатам демонстраций проекта, проведенных в Европе.

Передовые решения для электрических автобусов, грузовиков и микроавтобусов были впервые проверены на испытательных трассах в контролируемых условиях. Затем их протестировали в реальных условиях в пяти европейских городах — Барселоне, Гётеборге, Оснабрюке, Эйндховене и Явожно.