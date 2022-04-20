Starlink откроет представительство в Украине

Минцифры сделает все возможное, чтобы ускорить процесс

Спутниковый оператор Starlink работает над открытием представительства в Украине. Об этом сообщил министр цифровой и трансформации Украины Михаил Федоров.

«Сегодня мы получили очередную положительную новость — Starlink начал работу над открытием представительства в Украине! Со своей стороны я поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее. Буду подробно информировать вас о ходе этих работ», — сообщил Федоров.

Спутниковый интернет Starlink от американской компании SpaceX официально заработал в Украине 26 февраля. Через два дня прибыла первая партия терминалов, а еще через неделю прибыли 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину.

На сегодняшний день более 10 тысяч терминалов помогают ВСУ оставаться на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения. Также технологии Starlink помогают в проведении посевной кампании и возвращают к жизни неоккупированные территории. В дальнейшем высокоскоростной спутниковый интернет станет доступным для физических лиц и бизнеса.