Представлены автокраны для восстановления разрушенных населенных пунктов

Сегодня, 3 июня пошел уже 100-й день полномасштабной российско-украинской войне. За это время оккупантами разрушены тысячи домов, в результате десятки тысяч людей остались без крова. Теперь перед местными властями стоит задача как можно быстрее все восстановить. И здесь не обойтись без спецтехники. Компания «Модус», которая является эксклюзивным поставщиков крановых установок Palfinger-Sany, предлагает для этой цели короткобазные автокраны семейства SRC, линейка которых состоит из моделей грузоподъемностью от 25 до 120 т.

К основным преимуществам этих машин нужно отнести наличие полного привода (4х4), что дает возможность проехать там, где дорог просто нет. Это и феноменальная маневренность – помимо разворота буквально на месте имеется также режим «крабового хода», т. е. передвижения боком. Важнейшим достоинством при разборе завалов является возможность передвижения с грузом – в данном случае массой до 22 т.

Автокраны Palfinger-Sany SRC уже хорошо себя зарекомендовали на различных объектах в Украине. Они оснащены мощными двигателями Cummins и высокотехнологичными трансмиссиями DANA. Оператор оценит легкость управления – благодаря джойстику и борт-компьютеру с цветным дисплеем. Также модели укомплектованы многочисленными системами безопасности и т. н. «черными ящиками».