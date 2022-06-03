На тесты выехал обновленный хэтчбек Skoda Scala (фото)

Skoda подвергла плановому обновлению хэтчбек Scala, премьера которого состоялась в 2018 году. Прототипы новинки уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами.

Судя по снимкам, рестайлинговый автомобиль получил модернизированные передний и задний бамперы. А вот оптика осталась прежней – производитель не стал ее маскировать. Также на колесах видны датчики, поэтому можно предположить, что Шкода Скала подкорректировали оснащение.

Заглянуть в салон обновленной модели шпионам не удалось. По данным инсайдеров, кабина будет выполнена в стилистике актуальной Fabia. При этом ждать кардинальных изменений не стоит, так как производитель не намерен переводить ее в другой ценовой диапазон.

Также не ожидается изменений и в моторной гамме хэтчбека. В компании опровергли слухи о том, что в линейке появится гибридная или чисто электрическая версии, так как системы PHEV зарезервированы для Octavia и Superb.