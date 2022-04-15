Представляем Топ-10 самой дорогой подбитой техники оккупантов

Благодаря слаженной работе Вооруженных сил Украины рашистские войска продолжают терять весьма ценною военную технику. Известное издание Forbes составило Топ-10 самых дорогих вражеских машин смерти, подбитых на нашей территории с начала полномасштабных боевых действий.

Начинаем с последнего места. Это зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1», стоимостью «всего» $14 млн. Таких было подбито как минимум два и об одном из них мы уже подробно рассказывали. Девятую и восьмую позиции занимают вертолеты – ударный Ка-50 и командирский Ка-52, которые оцениваются по $16 млн каждый. Седьмое место за самолетом радиоэлектронной борьбы, четырехмоторным Ил-22ПП – $30 млн. За ним идет целая кавалькада боевых самолетов: истребитель Су-35 за $32 млн., истребитель-бомбардировщик Су-34 за $40 млн. и самый дорогой истребитель Су-30СМ за полста «лимонов».

Тройку Топ-10 начинает большой десантный корабль «Саратов» ценой $75 млн, на втором месте военно-транспортный самолет Ил-76 стоимостью $86 млн. И наконец возглавляет рейтинг самой дорогой подбитой российской техники – ракетный крейсер «москва», который был потоплен нашим береговым корабельным ракетным комплексом «Нептун» в ночь с 13 на 14 апреля. Гордость черноморского флота рф унес с собой на дно 750 млн долларов рашистских налогоплательщиков.