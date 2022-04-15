В Украину прибудут интересные фургоны Toyota в качестве автомобилей скорой помощи

Ночью 15 апреля в аэропорту Варшавы приземлился Ан-124 «Руслан» авиакомпании Maximus, который доставил для Украины 50 т гуманитарной помощи из ОАЭ. Кроме продуктов питания самолет-гигант привез еще и «скорые»

На фотографии видим четыре машины на базе довольно интересного автомобиля – новейшей модели Toyota Hiace. В отличие от предшественницы, которая у нас также официально не продавалась, машина получила существенно иной дизайн – с вытянутой носовой частью и раскосыми фарами.

На рынке ОАЭ Toyota Hiace 2022 модельного года предлагается в качестве 13-местного микроавтобуса или развозного фургона грузоподъемностью от 1035 до 1315 кг. При этом доступны четыре варианта колесной базы и три различных мотора на выбор.

Так, машина с 2,7-литровым бензиновым двигателем VVT-і мощностью 164 л. с. (249 Нм) предлагается с колесной базой 2570 или 3110 мм. А вот более мощные «собратья» – с 3,5-литровым V6 в 277 л. с. (358 Нм) и турбодизелем в 2,8 л (428 Нм) – с колесной базой длиной уже 3210 или 3860 мм. При этом два последних двигателя комплектуются механической коробкой уже не пяти-, а шестиступенчатой.