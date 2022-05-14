Прифронтовые районы получат 10 новеньких автомобилей скорой помощи

Вчера, 13 мая Министерству здравоохранения Украины были переданы 10 новеньких автомобилей скорой помощи. Это пять машин Citroen Jumper и пять Volkswagen Crafter. Все они укомплектованы различным необходимым оборудованием и будут направлены в прифронтовые районы для обеспечения неотложных медицинских нужд.

Спонсором в приобретении этого медицинского транспорта, обшей стоимостью 23 млн грн., выступила известная телекоммуникационная компания Vodafone Ukraine.

Отметим, что за период полномасштабной войны рф против Украины компания Vodafone Ukraine подключила свыше 23,6 млн разных бесплатных сервисов на общую сумму 230 млн грн., которыми уже воспользовались более 10,5 млн уникальных абонентов.