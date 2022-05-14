Предсерийный Mercedes-Benz eEconic проходит финальные испытания

Уже в этом месяце состоится мировая премьера полностью электрического грузовика для муниципального сектора – модели Mercedes-Benz eEconic. Она пройдет в рамках крупнейшей международной выставки в области управления водными ресурсами, сточными водами, отходами и сырьем – IFAT-2022, которая откроется 30 мая в Мюнхене.

А пока Mercedes-Benz eEconic находится на финальных испытаниях, работая мусоровозом на реальных маршрутах Франкфурта-на-Майне – в компании FES (Frankfurter Entsorgungs-und Service GmbH).

Машина колесной формулы 6х2 имеет допустимую полную массу 27 т. По силовой линии электрогрузовик унифицирован с моделью eActros, запущенной в серийное производство в октябре 2021 года. eEconic приводит в движение электрический мост с двумя встроенными электромоторами и 2-ступенчатой КП.

Оба электродвигателя с жидкостным охлаждением развиваю постоянную мощностью 300 кВт., а пиковую – 400 кВт. Их питают три блока аккумуляторов, каждый из которых имеет полезную емкость 97 кВт.ч. Подзаряжать батареи можно на ходу в режиме рекуперации, что весьма актуально для мусоровоза, работающего в режиме с частыми остановками, а также на стоянке – от станции мощностью 160 кВт.

Отметим, что eEconic имеет кабину с низким уровнем входа Direct Vision cab, которая улучшает обзорность в городских условиях. А низкий, совершенно ровный пол облегчает посадку высадку, в том числе если водителю нужно выйти или зайти через правую, двустворчатую дверь. Специальное лобовое стекло Thermocontrol снижает нагрев салона в солнечную погоду.

В кабине установлена цифровая приборная панель Multimedia Cockpit. В стандартное оснащение входят система помощи при поворотах S1R, а также система экстренного торможения пятого поколения – Active Brake Assist 5.

Что же касается надстройки для сбора мусора – Faun Variopress, то она также полностью электрифицирована. Емкость бункера составляет 22 м куб.

Напомним, что компания Daimler Truck поставила цель к 2039 году предлагать на рынках Европы, Северной Америки и Японии исключительно углеродно-безвредные новые автомобили. И тому пример уже выпускающиеся с 2018 и 2021 года автобус Mercedes-Benz eCitaro и грузовик Mercedes-Benz eActros соответственно. А в этом году к ним присоединятся также Fuso eCanter, Mercedes-Benz eEconic и Freightliner Cascadia. Другие модели находятся на стадии разработки. Главная задача состоит в том, чтобы к 2050 году перевести все автомобильные перевозки на транспорт с нулевым вредным выбросом.