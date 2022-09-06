Продажи Renault в Украине возросли на 92%По итогам августа, продажи легких коммерческих автомобилей Renault в Украине возросли на 92%, по сравнению с июлем. Таким образом, машины с ромбом на капоте заняли четверть рынка в сегменте LCV полной массой до 3,5 т и вернули себе статус лидера, сообщает AUTO-Consulting.

Это тем более выдающийся показатель на фоне общего спада продаж в данном классе на 74%. Для сравнения, новых легковых автомобилей в последней месяц лета было реализовано на 64% меньше, чем в июле. Второе место на рынке LCV, по итогам августа, занимает Volkswagen, а третье – FIAT. Фаворитами продаж за указанный месяц стали развозные фургоны грузоподъемностью до 1000 кг, на которые пришлось 40% всех регистраций.