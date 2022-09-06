Стали известны автобусные премьеры выставки InnoTrans 2022

В Берлине с 20 по 23 сентября пройдет крупнейшая в Европе международная выставка общественного транспорта InnoTrans 2022. Одной из 250 мировых премьер, запланированных на мероприятии, станет показ сочлененного, 18-метрового городского автобуса на топливных элементах Solaris Urbino Hydrogen. Презентует водородную низкопольную модель H’CITY и компания Skoda. А голландский производитель Ebusco продемонстрирует свой новейший аккумуляторно-электрический автобус Ebusco 3.0, который преодолел 637-километровый маршрут из штаб-квартиры до Берлина без подзарядки.

А вот бельгийская компания VDL Bus & Coach привезет городскую модель Citea нового поколения. Это тоже электробус, с подпольным разположением батарей и боковыми стенками кузова из композитных материалов. Модель будет предложены с четырьмя вариантами колесной базы и в пяти исполнениях по длине. На InnoTrans 2022 cвои новинки также покажут Daimler Buses и ряд турецких производителей, среди которых Karsan и Otokar.