Раскрыта загадка микроавтобуса Maybach

Недавно на киевских улицах был замечен весьма любопытный автомобиль – микроавтобус Maybach. Об этом красноречиво говорит решетка радиатора с характерными вертикальными прорезями и, конечно же, фирменная эмблема в виде двух стилизованных букв «М» в треугольнике. Однако такой машины не найти в официальных каталогах этой люксовой марки. Что же это такое?

Оказывается, такие «Майбахи» делают в ряде европейских тюнинговых ателье. В нашем случае за основу был взят микроавтобус Mercedes-Benz Vito Tourer 2017 года выпуска, оснащенный 2,1-литровым турбодизелем. Ну а дальше, как говорится, дело техники.

В итоге у кузовных дел мастеров получилось весьма неплохо. Чего только стоит передний бампер с хромированными рамками воздухозаборников, да и легкосплавные колесные диски тоже подобраны в тему. Что ж, владельцу этого микроавтобуса пристальное внимание обеспечено. Maybach подчеркивает его высокий статус, даже несмотря на то, что это всего лишь имитация легендарного бренда.