Volkswagen Tiguan 2025: какое будущее ожидает популярный кроссовер

Модели обещана полностью электрическая версия

Одним из самых продаваемых автомобилей Volkswagen Group является кроссовер Tiguan. Модель дебютировала в 2007 году, а в 2015-ом сменила поколение. Так как данный сегмент развивается очень активно, компания провела масштабный рестайлинг машины в 2020 году, сменив ей платформу и кардинально пересмотрев оснащение. Теперь стало известно, что в 2024-ом производитель презентует следующую генерацию популярного кроссовера.

Никакой информации о будущей новинки пока официально не раскрыто. Однако инсайдерам удалось узнать некоторые подробности и на их основании составить первые рендеры. По их словам, следующее поколение модели будет доступно как с гибридной установкой на основе ДВС, так и с полностью электрической. Это предположение обосновано тем, что в Европе действуют жесткие нормы по выбросам СО2. А ведь именно здесь объем реализации данного кроссовера самый большой.

Для нового Фольксваген Тигуан не будут разрабатывать специальную платформу. Автоэксперты утверждают, что в его основу ляжет модернизированная архитектура MQB Evo. Ее в последствии будут использовать и для других компактных моделей марки. С точки зрения внешности, кроссовер унаследует некоторые стилистические решения у семейства ID. Он получит кузов с более плавными линиями и округлыми формами, новую оптику и бампер с крупным воздухозаборником.

Салон станет более технологичным с цифровой приборной панелью и современной мультимедийной системой. Также новому Tiguan повысят уровень комфорта, и расширят список систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Впрочем, удостоверится в том, насколько верны догадки представителей издания Carscoops, можно будет через год-два, когда на тесты выедут закамуфлированные прототипы.