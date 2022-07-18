Renault запускает проект по переоборудованию подержанных фургонов в электромобили

Renault Group и компания Phoenix Mobility подписали соглашение об организации инновационного проекта на рынке подержанных коммерческих автомобилей. Его целью является переоборудование развозных моделей Master, возрастом от 5 лет и старше, в электромобили. Процесс трансформации развернется на заводе Re-Factory во Флинте, по схеме «Экономики замкнутого цикла».

Первый этап планируется запустить уже до конца 2023 года, поставив около 1000 комплектов для переоборудования. В дальнейшем при наличии соответствующего спроса электрифицировать смогут и другие коммерческие модели Renault. Отметим, что компания Phoenix Mobility из Гренобля за последние три года зарекомендовала себя лидером на рынке переоборудования автомобилей с ДВС в экологически чистые электромобили с запасом хода от 100 до 250 км.