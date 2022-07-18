В линейке Chery появится новое кросс-купе (фото)

Презентация новинки запланирована на 22 июля

Chery готовится к премьере новой модели суббреда Kaiyi. Пока еще безымянную новинку рассекретят 22 июля, но фирменные студийные фото концепта будущего серийного кросс-купе уже появились в сети. Как сообщается, автомобиль на снимках на 80% соответствует товарной версии.

Новое кросс-купе получит двухобъемный кузов с покатой крышей, заканчивающейся небольшим спойлером над багажной дверью. Всю переднюю часть занимает широкая решетка радиатора, окруженная с двух сторон узкой оптикой. В нижней части к ней вплотную подходят массивные хромированные L-образные декоративные вставки.

На корме узкие фонари, соединенные еще более тонкой полосой светодиодов и третий стоп-сигнал по центру спойлера. В нижней части — черный бампер с местом для номерного знака и двумя парами круглых патрубков выхлопной системы по краям.

Над дизайном кросс-купе работала команда под руководством бельгийского промышленного дизайнера Лоуи Вермеерша. Ранее он много лет проработал в итальянском кузовном ателье Pininfarina.

Технической информации о новой модели Kaiyi на данный момент нет. По всей вероятности, все подробности о кросс-купе озвучат во время официальной премьеры.