Рижский мотормузей приоткрыл свои запасники

Рижский мотормузей помимо основной экспозиции, состоящей из 230 ретроавтомобилей и мотоциклов разных времен и народов, имеет еще и весьма богатые запасники. К сожалению, они не открыты для всеобщего доступа, однако некоторым фанатам туда все же удается попасть.

Предлагаем вашему вниманию подборку уникальных фотографий, сделанных Mike Motorov.

Среди спрятанных от лишних глаз машин отметим самые диковинные. Начнем с 30-местного автобуса РАФ-976М на шасси ГАЗ-51, который с 1966 года выпускался в небольших количествах на Рижском опытно-механическом заводе.

Также нельзя не отметить автомобили Dodge семейства WC-51 и WC-52. Представленные машины оснащены цельнометаллическими кабинами от грузовика Chevrolet G7107. Такую переделку одно время осуществляли на Горьковском автозаводе. Такие машины одно время встречались и на улицах Киева.

В запасниках также можно увидеть микроавтобус Alfa-Romeo A12, американские авто, включая Сadillac конца 70-х, пару уникальных самодельных авто, cреди которых и Dzinda.

Приятно, что есть и наш армейский КрАЗ. Из автобусов также хочется упомянуть роскошный туристический Ikarus 55, а также вагончик от уникального экскурсионного автопоезда с седельным тягачом РАФ. Хочется надеется, что когда-то эти раритеты все же попадут на всеобщее обозрение.