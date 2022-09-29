Новейший тягач Scania Super показали в необычном тюнинге

Голландское тюнинговое ателье Special Interior Truck Upholstery из города Дронтен, которое специализируется на доводке интерьера кабин грузовиков, выполнило очередной заказ. Клиент пожелал облагородить свой седельный тягач Scania, оснащенный новейшей силовой линией Super, весьма оригинальным способом. Вместо современного многофункционального рулевого колеса, на которой сегодня вынесено управление уймой функций, дальнобойщик заказал руль, стилизованный под грузовики Scania 50-60 гг.

Интересно, что этот ретро-атрибут выполнен в том же бежевом окрасе, что и плюшевая обшивка всего салона. Стоит такая «баранка» недешево – 647 евро. На приборной панели также привлекают внимание кнопки и поворотные рукоятки с «карбоновым» покрытием (223 евро). А вот кожаная обивка моторного тоннеля обошлась в 332 евро. И наконец эмблема «Super» на решетке радиатора стоила всего 48 евро. Что и говорить, какие только капризы не готовить выполнить тюнинговых дел мастера за деньги.