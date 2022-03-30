Российские грузовики и вагоны останутся без подшипников SKF

Из РФ пришла очередная приятная новость, сулящая крах не только местному автопрому, но и вагоностроению. В Твери на днях остановился завод крупнейшего производителя подшипников – шведской компании SKF. А ведь его продукция поставлялась на конвейеры Камаза и ГАЗа.

Более того, эти подшипники являлись неотъемлемым элементом грузовых ж/д вагонов. Теперь запасов ключевого продукта осталось максимум на два месяца. Очень хорошо, когда предприятия страны агрессора уверенно направляются вслед за русским военным кораблём.