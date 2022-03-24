Ровенские спасатели получили 23 спецавтомобиля из Польши

На днях в Украину из Польши пришла очень ценная гуманитарная помощь – 23 специальных пожарных автомобиля. Об этом сообщает Виталий Коваль, глава Ровенской областной военной администрации.

Их распределят между подразделениями ГСЧС в Ровенской области и будут использовать для разборки завалов в следствие разрушений в результате боевых действий, а также для устранения последствий природных катастроф.

Среди переданной спецтехники, как можно увидеть по фото, пожарные автоцистерны на шасси грузовиков польской марки Star, есть и французская база – Renault Major G230.

Строй машин-огнеборцев украшают также лёгкие развозные модели, такие как IVECO Daily и пикап Nissan NP 300.

Хочется отметить пожарную автолестницу-подъёмник на трехосном шасси Volvo FL12. Заслуживает внимание и 30-тонный автокран польской марки Bumar.