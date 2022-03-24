Suzuki присоединится к разработчикам летающих автомобилей

Сроки появления первого «крылатого» автомобиля марки пока не объявлены

Suzuki и японский стартап SkyDrive подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и массового производства летающих автомобилей. Также партнеры займутся продвижением аэротакси на мировой рынок с первоначальным акцентом на Индию.

Производство летающих автомобилей может стать четвертым направлением деятельности компании, после мотоциклов, автомобилей и подвесных моторов. Известно, что партнеры займутся разработкой двухместного электрического летающего автомобиля с автопилотом и вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

У SkyDrive такой опыт уже есть. Стартап был создан в июне 2018 года с миссией «возглавить революцию в сфере мобильности». Это единственная компания в Японии, которая удачно провела пилотируемые испытательные полеты и в настоящее время участвует в разработке системы будущей воздушной мобильности в качестве члена государственно-частного совета Японии по развитию воздушной мобильности. Грузовые дроны компании уже используются на рабочих площадках страны. Полезная нагрузка таких летательных аппаратов — 30 кг. В основном они доставляют грузы в горные районы страны.

В 2025 году стартап планирует запустить службу аэротакси в районе залива Осака, в частности, для обслуживания Всемирной выставки технических и технологических достижений «Экспо-2025».