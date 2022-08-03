Рынок грузовиков в Украине – стали известны предпочтения покупателей в июле 2022

Несмотря на военное время рынок новых грузовиков в Украине постепенно выходит из глубокого пике, хотя, понятное дело, что до прошлогодних показателей ему еще далеко. Тем не менее, это самый «живой» на сегодня сегмент. По данным AUTO-Consulting, среди легких развозных автомобилей (полной массой до 3,5т), по итогам июля, первое место завоевал Volkswagen – c долей 25%. По сравнению с июнем продажи машин этого бренда возросли на 55%. Вторую позицию занимает Hyundai, а третью – Renault, который уступил «корейцу» всего один автомобиль. Всего же за 7 месяцев 2022 года было реализовано 289 новых машин в сегменте LCV, что на 81% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что же касается грузовиков тяжелого класса (полной массой свыше 16 т), то здесь уже не увидеть былого лидерства МАЗ. По данным продаж за июль, первое место принадлежит Volvo Trucks – c долей 18,8%. Всего лишь 0,3% ему уступает MAN, занявший вторую позицию. На третьей ступеньке – Scania, а следом за ней – DAF Trucks. Немаловажно, после ухода с нашего рынка российских и белорусских брендов нишу коммунальной техники все активнее занимают зарубежные производители – IVECO, ISUZU, Hyundai и JAC. В целом же, за 7 месяцев рынок новых грузовиков в Украине откатился назад на 43,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Утешает, что в июле падение удалось замедлить – до 33,6%.