Серийный MG Cyberster удивил дизайном

Рыночная премьера электрического спорткара ожидается в 2023 году

Британская MG Cars, в настоящее время принадлежащая SAIC, опубликовала видео-тизер серийной версии Cyberster. Как оказалось, по дороге в серию родстер лишился некоторых элементов, присущих прошлогоднему концепту. В частности, замаскированной головной оптики Magic Eye. У шоу-кара передние фары «открывались», как человеческий глаз. Также немного меньше стала решетка радиатора. Задняя оптика с графикой, имитирующей часть флага Великобритании, и руль-штурвал сохранились. От ветра, солнца и осадков водителя защитит мягкая крыша с электроприводом.

В основе MG Cyberster лежит оригинальная модульная платформа, разработанная специально для электромобилей. Запас хода обещан на уровне 800 км, ускорения от 0 до 100 км/ч — около 3,0 секунд.

Товарную версию MG Cyberster компания обещает показать в 2023 году. Премьеру приурочат к столетнему юбилею бренда, которому, похоже, суждено стать пионером в сегменте электрических родстеров. Сейчас у Cyberster нет прямых конкурентов. Как было официально объявлено, претендовавшая на эту роль Mazda MX5 в следующем поколении все еще сохранит двигатель внутреннего сгорания.