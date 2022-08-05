Новости Спонсоры против — россияне не участвуют в Чемпионате мира по ралли WRC в Финляндии

Против участия россиян выступил и Рик Биттер, генеральный директор компании AKK-Motorsport

Вчера в Ювяскюле стартовал очередной этап Чемпионата мира по ралли WRC в Финляндии — Secto Rally Finland. На нем планировали выступить и представители России — Николай Грязин и Виталий Антонов. Против их участия выступил титульный спонсор «Ралли Финляндии» компания Secto, которая всячески помогает Украине в противостоянии с Россией.

«Это крайне неловкая ситуация для нас. Наша компания и ее сотрудники помогают Украине. Мы делали пожертвования на благотворительность, доставляли средства защиты и медикаменты в страну и помогали беженцам попасть в Финляндию.

Исходя из вышеперечисленного, мнение компании Secto таково: российским гонщикам не следует выступать в Финляндии. Если бы у нас были рычаги влияния в данном вопросе, мы бы их задействовали. Также добавим, что логотип Secto не будет размещен на машинах российских пилотов», — говорится в официальном заявлении компании.

Против участия россиян выступил и Рик Биттер, генеральный директор компании AKK-Motorsport, отвечающей за организацию этапа чемпионата мира по ралли WRC в Финляндии. Но запретить россиянам выступать организаторы не могли, поскольку это не предусмотрено регламентом Международной автомобильной федерации.

Исправила ситуацию сама трасса, выбросив российский экипаж с соревнований еще во время тренировочного заезда. Таким образом, Грязин и Антонов лишились возможности выйти на старт второго подряд этапа Чемпионата.

К сожалению, Украина также не представлена гонке. Несмотря на это, из окон дома, стоящего напротив стартовых ворот СД Харью в одноименном парке студенческого городка Ювяскюля вывесили два флага Украины. Они были хорошо видны во время официальной онлайн-трансляции.

Ралли Финляндии — ранее Ралли тысячи озер (1000 Lakes Rally) — проходит в области Ювяскюля в Центральной Финляндии с 1951 года. Это самое большое по численности ежегодное ралли в Северной Европе. Его посещают сотни тысяч зрителей.

За невероятные скорости и затяжные полеты среди гонщиков и зрителей гонка получила неофициальный статус Гран При. Много лет подряд победителями ралли становились финские гонщики, хорошо знающие местные дороги. С 1951 по 1988 год было всего три исключения. Во всех трех случаях побеждали спортсмены из соседней Швеции. Только в 1990 году впервые победил пилот не из Северной Европы. Тогда судьба улыбнулась испанцу Карлосу Сайнсу.

Не исключено, что в этом году новые гибридные автомобили класса Rally 1 установят новый рекорд средней скорости, улучшив достижение британца Криса Мика. Шесть лет назад он показал результат 126,6 км/ч. Но об этом мы узнаем только в воскресенье, 7 августа, после финиша последнего участника.