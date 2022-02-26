С ловкостью змеи – где строили самые необычные автовозы

В небольшом шведском городке Хегсбю, что на юго-востоке страны, на все руки мастер Роберт Солстад в 90-е гг. просто творил чудеса. Он делал компактные автовозы из… не из грузовиков, и даже не из развозных фургонов, а используя легковые модели. И как истинный патриот предпочтение он отдавал местной марки SAAB. Донору отрезали вторую половину кузова и вместо нее устанавливали на подрамнике грузовую платформу на двухосной тележке. С ведущими колесами все решалось очень просто, так как все машины изначально были переднеприводными.

Одно из творений Роберта корреспонденту «Автоцентра» в свое время удалось заснять на улицах Гетерборга. Это был эффектный синий SAAB 9000 (см. фото внизу).

Интересно, что на боковинах кузова и на капоте владелец нанес эмблему своей компании – в виде змеи. Таким образом намекая, что его автовоз также быстро и ловко сможет добраться по вызову к заказчику. В данном случае кабина имела небольшой грузовой отсек позади дверей, что видно по широкой задней стойке. Хотя автовозы из Хегсбю комплектовались и двухрядными, в том числе и четырехдверными кабинами.

Автомастерская Роберта Солстада просуществовала до февраля 1999 года. За десять лет из ее ворот вышло более 200 специализированных транспортных средств. Причем это были не только автовозы, но и автомобили скорой медицинской помощи, а также киносъемочные машины.

Кроме SAAB донорами для них служили и модели других марок – Audi 100, Volkswagen Golf, Ford Escort, Volvo 850 и др. Что же касается SAAB, то Роберт брал автомобили разных годов выпуска, начиная от ранних моделей – SAAB 96 и 99 и заканчивая 9000 и 9-5. Увы и ах, в прошлое ушло не только ателье шведского умельца, но и cама легендарная автомобильная марка SAAB.